Российско-китайский бизнес-форум стартовал в Шанхае

В Шанхае с 23 мая проходит российско-китайский бизнес-форум. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Он отметил, что на мероприятие прибыла многочисленная делегация из РФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным во главе. Также на форуме присутствуют несколько вице-премьеров и федеральных министров. Наконец, в списке участников — руководители ведущих компаний России и Китая.

Заявленная программа охватывает широкий спектр тем: от аграрного сектора до логистики, от транспорта до инфраструктуры.

Накануне вечером стало известно, что российский премьер прилетел в Китай с двухдневным визитом. Ожидается, что Мишустин выступит на пленарном заседании бизнес-форума, а также посетит научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec в Шанхае.

Затем председатель правительств РФ отправится в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

В то же время в Москве состоялись российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с участием представителей ведомств двух стран. Также стало известно, что спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй приедет в Россию с визитом на текущей неделе.

По итогам российско-китайских консультаций секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва и Пекин не вмешиваются в дела друг друга и не ставят целью своего сотрудничества борьбу с какими-либо третьими странами. Кроме того, он указал, что благодаря развитию расчетов в национальных валютах между Китаем и Россией две страны могут выстраивать отношения, не подверженные давлению извне.

О том, что премьер-министр России Михаил Мишустин посетит КНР, стало известно еще 19 мая. Сообщалось, что во время его визита будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.