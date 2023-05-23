Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь

При повышении глобальной среднегодовой температуры в России столицу могут перенести в Сибирь, заявил 23 мая климатолог Алексей Кокорин.

По его словам, температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов, и тогда 8–9 лет из 10 окажутся аномально жаркими.

«Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск. Вполне реально, что это произойдет, даже если не к 2050–2060-м годам, а, допустим, к 2080-м», — приводит его слова «РИА Новости».

В любом случае, указал он, к этому времени температура на Земле поднимется на 2–2,5 градуса. Между тем климатолог назвал всё же маловероятным сценарий переноса столицы страны.

Накануне Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Кокорин уточнил, что, если же на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил он.

25–26 мая в Санкт-Петербурге состоится юбилейный, X Невский международный экологический конгресс, на котором обсудят вопросы адаптации к экологическим изменениям. Согласно мероприятиям Национального плана по адаптации к изменениям климата, утвержденного в марте 2023 года распоряжением правительства Российской Федерации, предполагается создание специального информационного ресурса со сценариями изменений климата на территории России. Кроме того, большая работа предстоит в Арктической зоне, где планируется провести мониторинг состояния грунтов в пределах населенных пунктов и по его результатам подготовить предложения в области технического регулирования.