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Адаптацию к изменениям климата обсудят на X Невском международном экологическом конгрессе

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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25–26 мая в Санкт-Петербурге состоится юбилейный, X Невский международный экологический конгресс. Одной из главных тем Конгресса станет климатическая повестка. Глобальные изменения климата затрагивают все больше сфер нашей жизни. Вопросам адаптации к таким экологическим изменениям, взаимодействию государства, бизнеса и общества, перспективам и проблемам развития ESG-направления в нашей стране будет посвящен круглый стол «Климат: новые вызовы столетия», который пройдет 25 мая.

Ведущими мероприятия выступят председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным вопросам, водным и земельным ресурсам Рустам Латифзода и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Фетисов.

В экспертной дискуссии примут участие сенаторы Российской Федерации, представители Администрации Президента Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Организации Объединенных Наций, российские и зарубежные представители науки и бизнеса.

Согласно мероприятиям Национального плана по адаптации к изменениям климата, утвержденного в марте 2023 года распоряжением Правительства Российской Федерации, предполагается создание специального информационного ресурса со сценариями изменений климата на территории России. Также планом предусмотрена разработка вузовских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области климатических рисков. Кроме того, большая работа предстоит в Арктической зоне. Там планируется провести мониторинг состояния грунтов в пределах населенных пунктов и по его результатам подготовить предложения в области технического регулирования.

«Мы живем в период серьезнейших климатических изменений. Государства находятся в экологической зависимости друг от друга, и решение экологических проблем возможно только при консолидации усилий всего мирового сообщества. Также нужна системная работа внутри страны, подстраиваться под новые условия необходимо всему нашему обществу, в том числе всем ведомствам и организациям — от государственных органов до бизнеса. Переориентация деятельности с учетом глобальных перемен – это кропотливая работа, которая требует синхронизации и четкого взаимодействия. Уверен, что X Невский экологический конгресс станет площадкой для такого плодотворного и эффективного диалога и поднимет ключевые темы сотрудничества для достижения общих целей», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета X Невского международного экологического конгресса Антон Кобяков.

Организаторами юбилейного, X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.

Трансляция мероприятий деловой программы предусмотрена на официальных сайтах: Невского международного экологического конгресса, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, МПА СНГ, Фонда Росконгресс, телеканале «Вместе-РФ», а также в аккаунтах организаторов Конгресса в социальных сетях.

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