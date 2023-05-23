Политолог из США предсказал ВСУ судьбу немецкой армии в Арденнах

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться так же, как операция немецких войск в Арденнах 1944 года. Об этом 22 мая заявил старший советник Атлантического совета, офицер ВС США в отставке Харлан Ульман в статье для издания The Hill.

«В декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооруженных сил в Бельгии. Шокированные союзники были сначала отброшены назад, но затем погодные условия изменились, что позволило авиации союзников сорвать планы вермахта», — уточнил он.

Будучи одним из авторов доктрины «Шок и трепет», применявшейся в Ираке, Ульман выразил сомнение в том, что ВСУ смогут повторить успех американских военных в Кувейте. По его словам, войска Саддама Хусейна были разбиты за 100 часов, поскольку не имели достаточной подготовки, чтобы выдержать натиск более квалифицированной армии. Эксперт подчеркнул, что расстановка сил в украинском конфликте совсем иная.

Ранее, 18 мая, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее контрнаступление, Киеву придется заплатить за эту военную операцию очень большую цену. По его словам, потери могут быть огромными.

С тех пор, как была подтверждена информация о готовящемся контрнаступлении Украины, европейские страны, а также США начали активно наращивать военную помощь Киеву. При этом из-за возросшего давления отдельные политики считают, что в случае поражения страна потеряет часть «союзников».

14 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил, что неудача может привести к сокращению поддержки Киева. Также он упомянул, что страна не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время контрнаступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.