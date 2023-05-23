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Чешский экс-дипломат рассказал о риске Зеленского потерять кресло президента

Бывший чешский дипломат Друлак: Зеленскому придет конец с прекращением западной помощи
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Фото: REUTERS/Louise Delmotte/Pool
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Положение президента Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада. Об этом заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.

«Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено», — пояснил он.

Друлак считает, что поездки Зеленского по европейским странам являются попытками выиграть время. Украинский лидер старается убедить как можно больше колеблющихся коллег в том, что спонсировать его по-прежнему целесообразно, отметил экс-дипломат.

При этом, по словам Друлака, Вашингтон всё чаще дает понять, что Европа должна активнее участвовать в финансовой поддержке Киева. Американцы посоветовали Зеленскому самостоятельно убеждать европейцев, предположил он.

Бывший дипломат подчеркнула, что в США в это время набирает силу группировка сторонников выхода из вооруженного конфликта с Россией.

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Ранее, 17 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поездка Зеленского на Запад является попыткой реанимировать интерес к Украине.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 16 мая отметил, что «оружейный тур» Зеленского показал готовность Запада, в частности Великобритании, участвовать в эскалации конфликта на Украине.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин 11 апреля заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если тот не сменит свой курс. Он обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях в рядах ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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