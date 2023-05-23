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FT допустила снижение поддержки Украины Западом после саммита G7

FT: саммит G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины со стороны Запада
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Прошедший трехдневный саммит «большой семерки» в Хиросиме может стать поворотным моментом в контексте поддержки Украины со стороны Запада. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

«Опасность заключается в том, что это (саммит G7. — ​Ред.) может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины», — написал он.

По словам автора публикации, уже сейчас передача оружия, припасов и техники Киеву истощила запасы в США и Европе. На этом фоне провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет решающим аргументом для сокращения поставок.

Помимо этого, многое зависит от результатов президентской гонки в США. Если страну возглавит республиканец Дональд Трамп, Украина, вероятнее всего, не сможет полагаться на Вашингтон, как это происходит при Джо Байдене. Более того, смена внешнеполитического курса в Штатах неизбежно отразится на приоритетах всего коллективного Запада.

Суммируя вышесказанное, Рахман допустил, что уровень политической, финансовой и материально-технической поддержки Украины может резко снизиться в обозримом будущем.

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В мае украинский лидер Владимир Зеленский посетил ряд европейских государств и принял участие в саммите G7 в Хиросиме с целью увеличить финансовую и материальную поддержку Киева. Он смог получить новый пакет военной помощи на $375 млн от США и обещание Запада продолжить поставлять оружие после урегулирования конфликта.

Россия, в свою очередь, неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а глава министерства Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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