Рябков призвал срочно укреплять КБТО из-за действий Вашингтона

Военно-биологическая активность США подтверждает необходимость срочно укреплять Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации и других государств», — приводятся его слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат упомянул строительство и модернизацию американских микробиологических лабораторий по всему миру, работа которых не контролируется.

«Штаммы возбудителей местных инфекционных заболеваний могут использоваться для целей, не совместимых с интересами безопасности «принимающего» государства. В частности, подобные «научно-исследовательские проекты» чреваты высокими рисками утечек патогенов с непоправимым ущербом для здоровья местного населения», — подчеркнул Рябков.

Также он привел в пример военно-биологическую программу на Украине, реализуемую при поддержке Пентагона.

По словам замглавы российского МИДа, большинство государств-участников Конвенции выступают за принятие универсального, юридически обязывающего недискриминационного протокола с эффективным механизмом проверки. В свою очередь Вашингтон блокирует работу в указанном направлении, а также деструктивно влияет на международную систему контроля над вооружениями и нераспространения в целом.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы для объяснения деятельности американских биолабораторий на Украине.

12 апреля Государственная дума РФ утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Тогда же доклад утвердил Совет Федерации.

Документ на 200 страницах 11 апреля представила сопредседатель комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она указала, что именно США несут ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. По словам парламентария, Киев содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере разработок.