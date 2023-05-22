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Эксперт объяснил рост поставок СПГ из России в Китай

Эксперт Родионов: «остужение» европейского рынка газа способствует росту поставок СПГ в Китай
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Фото: ТАСС/Николай Михальченко
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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай выросли на фоне «остужения» европейского рынка. Об этом 22 мая рассказал «Известиям» эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

«Начало нынешнего года прошло под знаком «остужения» европейского рынка. Импорт газа в ЕС по итогам первых четырех месяцев снизился на 20% (на 25,5 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем», — сказал он.

Одним из факторов сокращения стало снижение объемов использования газа в электроэнергетике. В I квартале 2023 года выработка электроэнергии на газовых тепловых электростанциях в Евросоюзе снизилась на 17% в годовом выражении.

«Сокращение спроса в Европе привело к увеличению доступности СПГ для потребителей из других регионов мира. Например, Китай по итогам первых четырех месяцев увеличил импорт СПГ на 1,7%, до 21,2 млн т в годовом выражении. При этом поставки СПГ из России выросли на 50%, до 2,1 млн т», — отметил эксперт.

По его словам, по объему поставок в Китай Россия заняла четвертое место, уступив только Австралии (6,8 млн т), Катару (5,8 млн т) и Малайзии (2,2 млн т). Также увеличился импорт российской нефти в КНР.

«Поставки по итогам первых четырех месяцев увеличились на 27%, до 32,4 млн т. По абсолютному объему поставок нефти в КНР Россия заняла первое место, опередив Саудовскую Аравию (31,3 млн т), Ирак (20,4 млн т) и всех прочих поставщиков», — указал Родионов.

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Ранее, 16 мая, стало известно, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022/23 финансовом году. За указанный период Москва поставила Нью-Дели 50,84 млн т нефти. При этом из-за ценового потолка в $60 за баррель стоимость российской нефти была ниже, чем нефти из Ирака.

10 мая временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что западные антироссийские санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ за исключением нефти и газа.

До этого, 28 марта, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Кроме того, увеличились поставки в Китай.

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