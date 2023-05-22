Банк России ужесточил кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Центробанк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом 22 мая сообщается на сайте регулятора.

«Банк России ужесточает значения МПЛ (макропруденциальные лимиты. — Ред.) в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, в случае если срок возврата кредита выше пяти лет, МПЛ составит 5%. Для МФО по кредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 80% лимиты установлены на уровне 30%.

«Банки смогут рассчитывать ПДН по необеспеченным потребительским кредитам на срок более четырех лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев. Это снизит долю кредитов с ПДН более 80% на 2–3 п.п., по оценке Банка России», — добавили в ЦБ.

Ранее, 16 мая, эксперты финансового маркетплейса «Сравни» рассказали «Известиям», что спрос на потребительские кредиты в апреле в России вырос вдвое.

В апреле Банк России предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках для того, чтобы помочь должникам.