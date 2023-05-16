Спрос на потребительские кредиты в апреле в России вырос вдвое

Количество заявок на оформление потребительских кредитов в России выросло в апреле 2023-го в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» эксперты финансового маркетплейса «Сравни» 16 мая. Аналитики также рассказали, как изменились ставки в этот период.

«В I квартале 2023 пользователи предпочитали оформлять кредиты в основном на пять лет. Год назад самый востребованный срок для возврата кредита составлял четыре года. Второй по популярности срок –– три года в 2023 году и во всех кварталах 2022 года. На третьем месте — семь и четыре года для возврата кредита», — уточнили эксперты.

Среди самых распространенных целей оформления кредитов клиентами банков — необходимость в наличных деньгах, на втором месте — рефинансирование кредита, на третьем — покупка подержанного автомобиля.

При этом, по данным маркетплейса, средняя ставка по рынку не менялась с момента стабилизации ключевой ставки на уровне 7,5%, то есть с осени 2022-го. По мнению экспертов, внешнеполитические события не сильно влияют на ценовую политику кредитных организаций. Они уточнили, что банки реагируют на новости изменением в уровне одобрения кредитных заявок, а не резким повышением или снижением ставок, поэтому информационный фон не влияет на цену кредита.

В то же время аналитики заметили снижение средней ставки по выданным в апреле кредитам суммой более 1 млн рублей (с 18,92% до 14,76%) и рост по ставке для кредитов менее 200 тыс. рублей (с 26,39% до 28,49%). По их мнению, это скорее связано с ростом рисков среди заемщиков с низким уровнем дохода и лучшими показателями у более обеспеченных клиентов.

Ранее, 3 мая, стало известно, что, согласно анализу Банка России, в РФ увеличилась доля граждан, берущих кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Так, в IV квартале 2022 года доля заемщиков, оформивших потребительский кредит на первый взнос по ипотеке, составила 7% против 3,5% во II квартале того же года.