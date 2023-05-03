Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке
В России в два раза увеличилось число людей, берущих кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом 3 мая сообщается в анализе Банка России (ЦБ).
По данным регулятора, в IV квартале 2022 года доля заемщиков, оформивших потребительский кредит на первый взнос по ипотеке составила 7% против 3,5% во II квартале того же года. По сравнению с III кварталом рост составил 1,2 п.п.
Кроме того, возросла закредитованность россиян, берущих ипотеку. В IV квартале 2022 года среднее количество непогашенных кредитов на каждого заемщика составило 2,2 штуки. Двумя годами ранее этот показатель находился на уровне 1,4 штуки.
В том же отчете указано, что доля ипотечных кредитов, выданных на максимальный срок в 30 лет, за год выросла в два раза и достигла 40%. Регулятор назвал это явление «экстремальным».
Ранее, 1 мая, в федеральной компании «Этажи» сообщили, что за прошедший месяц большинство банков подняло ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на 0,2–0,5%. Так, средние ставки на вторичное жилье выросли с 11,4 до 11,6%.
До этого, 30 апреля, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов сообщил, что с 1 мая Центробанк РФ упразднит выдачу ипотеки по минимальным ставкам. Он отметил, что в мае будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия.
28 апреля директор по продажам строительного холдинга «Сенатор» Олег Добродеев заявил, что рынок недвижимости и ипотеки в 2023 году останется стабильным, в том числе благодаря повышению процентной ставки по ипотеке.