Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд предупредил о сильном похолодании и мокром снеге на выходных в Москве
Армия
МО РФ впервые сообщило о перехваченной управляемой бомбе JDAM производства США
Общество
Песков подтвердил проведение парада Победы на Красной площади 9 мая
Экономика
Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с начала апреля
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Общество
ФСБ разоблачила украинских организаторов диверсий и терактов в Крыму
Мир
СМИ сообщают о девяти погибших при стрельбе в школе в Белграде
Политика
В ГД внесли поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении
Общество
ФСБ зафиксировала рост числа поездок иностранцев в Россию в 2023 году
Мир
Песков заявил о скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Экономика
Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина

Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке

ЦБ: доля россиян, берущих кредит на первый взнос по ипотеке, выросла до 7%
0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в два раза увеличилось число людей, берущих кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом 3 мая сообщается в анализе Банка России (ЦБ).

По данным регулятора, в IV квартале 2022 года доля заемщиков, оформивших потребительский кредит на первый взнос по ипотеке составила 7% против 3,5% во II квартале того же года. По сравнению с III кварталом рост составил 1,2 п.п.

Кроме того, возросла закредитованность россиян, берущих ипотеку. В IV квартале 2022 года среднее количество непогашенных кредитов на каждого заемщика составило 2,2 штуки. Двумя годами ранее этот показатель находился на уровне 1,4 штуки.

Недвижимое могущество: ценам на жилье прогнозируют длительную стагнацию
Как эксперты оценивают ситуацию на рынке и стоит ли ждать снижения стоимости квартир

В том же отчете указано, что доля ипотечных кредитов, выданных на максимальный срок в 30 лет, за год выросла в два раза и достигла 40%. Регулятор назвал это явление «экстремальным».

Ранее, 1 мая, в федеральной компании «Этажи» сообщили, что за прошедший месяц большинство банков подняло ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на 0,2–0,5%. Так, средние ставки на вторичное жилье выросли с 11,4 до 11,6%.

До этого, 30 апреля, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов сообщил, что с 1 мая Центробанк РФ упразднит выдачу ипотеки по минимальным ставкам. Он отметил, что в мае будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия.

28 апреля директор по продажам строительного холдинга «Сенатор» Олег Добродеев заявил, что рынок недвижимости и ипотеки в 2023 году останется стабильным, в том числе благодаря повышению процентной ставки по ипотеке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023