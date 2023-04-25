ЦБ предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов

Банк России предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках для того, чтобы помочь должникам. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник, 24 апреля, на сайте регулятора.

Отмечается, что новый механизм взаимодействия предназначен для работы с клиентами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Так, например, при потере источника дохода или возникновении серьезных проблем со здоровьем заемщик может обратиться в одну из финансовых организаций для комплексного урегулирования задолженности.

По данным Центробанка, зачастую граждане берут потребительский кредит в банке, где получают зарплату, а ипотеку предпочитают оформлять в другом. Из-за того, что кредиторы не имеют возможности полноценно контактировать друг с другом, при возникновении проблем с погашением задолженностей они вынуждены обращаться в суд для взыскания средств. В свою очередь заемщик рискует потерять жилье или стать банкротом.

Инициатива Банка России направлена на защиту интересов и прав заемщиков. Так, предполагается, что после заявления гражданина о наличии серьезных проблем банки смогут самостоятельно договориться о взаимодействии или один из них возьмет на себя задачу по реструктуризации кредитов.

17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выступает за адресные программы льготной ипотеки.

До этого, 11 апреля, в Центробанке заявили, что использование ипотечных программ с экстремально низкими ставками будет ограничено с 30 мая. Речь об ипотечных кредитах, полная стоимость которых окажется ниже рыночной цены.

27 марта Министерство финансов предложило ввести льготную программу ипотеки для госслужащих. Известно, что инициатива направлена на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Днем ранее стало известно о предложении российских властей ввести льготную ипотеку для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Предполагается, что кредиты будут выдавать под 5% годовых. На реализацию инициативы может потребоваться 500 млн рублей в год.