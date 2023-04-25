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ЦБ предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов

Банк России предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов в разных банках для того, чтобы помочь должникам. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник, 24 апреля, на сайте регулятора.

Отмечается, что новый механизм взаимодействия предназначен для работы с клиентами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Так, например, при потере источника дохода или возникновении серьезных проблем со здоровьем заемщик может обратиться в одну из финансовых организаций для комплексного урегулирования задолженности.

По данным Центробанка, зачастую граждане берут потребительский кредит в банке, где получают зарплату, а ипотеку предпочитают оформлять в другом. Из-за того, что кредиторы не имеют возможности полноценно контактировать друг с другом, при возникновении проблем с погашением задолженностей они вынуждены обращаться в суд для взыскания средств. В свою очередь заемщик рискует потерять жилье или стать банкротом.

Инициатива Банка России направлена на защиту интересов и прав заемщиков. Так, предполагается, что после заявления гражданина о наличии серьезных проблем банки смогут самостоятельно договориться о взаимодействии или один из них возьмет на себя задачу по реструктуризации кредитов.

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17 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выступает за адресные программы льготной ипотеки.

До этого, 11 апреля, в Центробанке заявили, что использование ипотечных программ с экстремально низкими ставками будет ограничено с 30 мая. Речь об ипотечных кредитах, полная стоимость которых окажется ниже рыночной цены.

27 марта Министерство финансов предложило ввести льготную программу ипотеки для госслужащих. Известно, что инициатива направлена на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Днем ранее стало известно о предложении российских властей ввести льготную ипотеку для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Предполагается, что кредиты будут выдавать под 5% годовых. На реализацию инициативы может потребоваться 500 млн рублей в год.

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