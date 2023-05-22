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«Газпром экспорт» получил от финской Gasum уведомление о расторжении контракта

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Газпром экспорт» в понедельник, 22 мая, подтвердил, что получил от финской компании Gasum уведомление о расторжении контракта на поставку природного газа по трубопроводу.

«ООО «Газпром экспорт» подтверждает получение от финской компании Gasum уведомления о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа. Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе», — сообщили ТАСС в «Газпром экспорте».

Gasum ранее в этот день сообщила, что стороны не смогли прийти к общему разрешению ситуации в ходе переговоров, поэтому было принято решение расторгнуть контракт. При этом в заявлении отмечено, что поставки сжиженного природного газа в рамках контракта Gasum с «Газпром экспорт» остаются в силе, дело касается только трубопроводного газа.

Разногласия были связаны с требованием России осуществлять выплаты за энергоресурсы в рублях. Gasum это условие не приняла и передала дело в арбитраж Стокгольма.

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17 ноября 2022 года сообщалось, что Арбитражный суд Стокгольма признал указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, в связи с чем обязал финскую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

Также арбитраж обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить переговоры для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа. Переговоры в свою очередь по состоянию на 22 мая 2023 года закончились расторжением контракта с финской стороны.

Весной 2022 года Россия перешла на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта президент РФ подписал соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

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