Финская компания Gasum расторгла газовый контракт с «Газпром экспорт»

Финская энергетическая госкомпания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспорт» на поставку природного трубопроводного газа. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 22 мая.

Уточняется, что переговоры между Gasum и «Газпром экспорт» завершены. В ходе переговоров стало ясно, что стороны не смогли прийти к общему разрешению ситуации, поэтому финская компания расторгла долгосрочный контакт на поставку природного газа.

Известно, что еще год назад, в апреле 2022-го, российская компания потребовала, чтобы выплаты, согласно договору, осуществлялись в рублях, а не евро. Gasum это условие не приняла и передала дело в арбитраж Стокгольма.

Вместе с тем в заявлении отмечено, что поставки сжиженного природного газа в рамках контракта Gasum с «Газпром экспорт» остаются в силе, дело касается только трубопроводного газа.

17 ноября 2022 года, сообщалось, что арбитражный суд Стокгольма признал указ российского лидера о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, в связи с чем обязал финскую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

Также арбитраж обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить переговоры для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа. Переговоры, в свою очередь, по состоянию на 22 мая 2023 года закончились расторжением контракта с финской стороны.

Весной 2022 года Россия перешла на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта президент РФ подписал соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.