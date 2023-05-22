В Чебоксарах уволили пнувшую ногой в живот школьницу учительницу

Учительница, ударившая школьницу ногой в живот, уволена. Об этом 22 мая заявили в администрации школы № 35 в Чебоксарах.

Ранее в этот же день в Telegram-каналах распространилось снятое на мобильный телефон видео, на котором учительница в классе пинает школьницу ногой в живот и бьет ее по спине.

«Инцидент такой был. Учитель уволена», — заявили «РИА Новости» в администрации школы № 35.

В прокуратуре Чувашии сообщили, что проводят проверку видеозаписи.

«При подтверждении указанного факта будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

В конце апреля в Красноярске школьный охранник ударил резиновой дубинкой ученика.