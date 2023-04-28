Школьный охранник в Красноярске ударил ученика дубинкой

В Красноярске школьный охранник ударил резиновой дубинкой ученика. Как сообщает 28 апреля местный портал Enisey.tv, инцидент произошел в гимназии № 9.

Отмечается, что сотрудник охраны подошел к ученику, который сидел в коридоре с одноклассниками. Мужчина дважды ударил юношу резиновой дубинкой, после чего потрепал его по плечу и попытался поднять со стула.

Что стало причиной такого поведения охранника, не сообщается. В местных Telegram-каналах очевидцы распространили видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина сначала начал что-то говорить школьникам, после этого он постучал по спинкам их кресел и схватил одного из ребят. При этом снимавшие происходящее на видео громко смеются. Полиция намерена начать проверку.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришел с травматическим пистолетом в одну из школ на северо-востоке Москвы. Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что неизвестный зашел в здание, вел себя вызывающе, при этом достал предмет, похожий на пистолет.