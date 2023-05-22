Политолог назвал камень преткновения в создании польско-украинской унии

Разногласия по Волынской резне помешают созданию польско-украинской унии. Об этом 22 мая «Известиям» сообщил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Польша ожидает извинений от Украины за Волынскую резню. В ответ на это посол Украины в Польше Василий Зварыч в соцсети написал, что «любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными».

Однако затем запись исчезла из аккаунта Зварыча, а вместо нее появилась новая, в которой дипломат выражает готовность к сотрудничеству.

«Конфликтные ситуации по этому поводу вспыхивают регулярно. И обычно украинская сторона отвечает Варшаве смело или даже дерзко. То, что посол Украины в Польше вынужден удалять свой пост в соцсети, показывает, что на текущий момент Украина находится в подчиненном положении по отношению к Польше и зависима от нее», — сказал политолог.

При этом он заявил, что невозможно предположить, что в долгосрочной перспективе Киев примет сторону Варшавы в вопросе Волынской резни.

«А значит, конфликтные ситуации по поводу Волынской резни будут вспыхивать регулярно и отравлять отношения между двумя странами. Вполне возможно, что разные оценки этого исторического события станут тем камнем преткновения, который не позволит создать польско-украинскую унию, о которой так много говорят в последнее время», — заключил Аверьянов.

В апреле замдиректора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала отметил, что обсуждение Волынской резни важно для польского народа, это их «незаживающая рана».

Тогда же обозреватель Ванесса Гера отметила обеспокоенность Польши по поводу исторических событий, связанных с преступлениями на Волыни. Она также привела факты из истории, гласящие, что более 100 тыс. жителей Польши погибли от насилия со стороны украинцев. Апогеем зверств стало 11 июля 1943 года, известное как «кровавое воскресенье», когда украинские повстанцы осуществили скоординированные нападения на поляков более чем в 100 населенных пунктах, в основном на Волыни.