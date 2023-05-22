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В 2022 году объем рынка курьерской доставки в России достиг 1,7 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В прошлом году объем рынка курьерской доставки в России вырос более чем на 20% по сравнению с 2021-м и достиг 1,7 трлн рублей. Такие данные приводит Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Согласно исследованию РАЭК, лидирующим на рынке стал сегмент доставки товаров электронной коммерции, на который в 2022 году пришлось более 46% объема рынка в деньгах. На втором месте — сегмент e-grocery (30%), на третьем — доставка готовой еды из ресторанов (13%), затем — доставка документов, корреспонденции и посылок (9%).

При этом основной объем заказов доставляется крупнейшими маркетплейсами и собственными курьерскими службами магазинов, выяснили специалисты. В топ-5 игроков вошли Wildberries, Ozon, «М.Видео-Эльдорадо», «ВкусВилл» и X5 Group. Среди логистических компаний, которые оказывают услуги доставки сторонним компаниям, лидируют Почта России, СДЭК, «Яндекс Доставка», DPD, «СберЛогистика».

Эксперты отметили, что рост рынка стимулирует спрос на курьеров, а также усиливает интерес не только крупного, но малого и среднего бизнеса к этой сфере. В России работают более 1700 организаций, предлагающих курьерские услуги. Из-за высокой конкуренции игроки на рынке принимают различные меры для привлечения курьеров, включая обучение, компенсацию затрат на мобильную связь, внедрение программ страхования.

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