В Курганской области из-за пожароопасности объявлено штормовое предупреждение

В Курганской области с 23 по 26 мая объявлено штормовое предупреждение в связи с возросшей пожароопасностью. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону в понедельник, 22 мая.

«В северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории — высокая пожарная опасность!» — говорится в предупреждении ведомства.

Ранее, 16 мая, в регионе власти отменили режим ЧС в населенных пунктах и лесах, введенный из-за пожаров. Тогда на территории области продолжали действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Режим ЧС из-за природных пожаров на территории Курганской области был введен с 7 мая. От огня удалось спасти свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек, были возбуждены уголовные дела. Не менее 2,5 тыс. жителей пострадало, многих госпитализировали в медицинские учреждения в основном с ожоговыми травмами. Им была оказана вся необходимая помощь