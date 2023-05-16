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В Курганской области отменен введенный из-за пожаров режим ЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Курганской области власти отменили режим ЧС в населенных пунктах и лесах, введенный из-за пожаров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального правительства во вторник, 16 мая.

«С 16 мая отменен режим чрезвычайной ситуации для населенных пунктов и режим ЧС в лесах. Соответствующие постановления подписаны губернатором Курганской области», — говорится в сообщении.

Вместе с тем власти региона напомнили, что на территории области продолжают действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, также запрещено разведение открытого огня.

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Режим ЧС из-за природных пожаров на территории Курганской области был введен с 7 мая. От огня удалось спасти свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

По последним данным, при пожарах погиб 21 человек, были возбуждены уголовные дела. Не менее 2,5 тыс. жителей пострадало. Им была оказана вся необходимая помощь, многих госпитализировали в медицинские учреждения в основном с ожоговыми травмами.

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