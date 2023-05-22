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Модификация «Краснополя» для применения с БПЛА успешно прошла опытную эксплуатацию
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Модификация «Краснополя» для применения с БПЛА успешно прошла опытную эксплуатацию

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Успешно завершилась опытная эксплуатация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 22 мая, со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщает ТАСС.

«Разработка модифицированного корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Проведена опытная эксплуатация изделия с положительными результатами», ― говорится в сообщении.

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Ранее, 20 февраля, корреспондент «Известий» Семен Еремин сообщил, что российские военные уничтожили американский контрбатарейный радар AN/TPQ управляемым снарядом «Краснополь» в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что снаряд 3ОФ39 «Краснополь» применяется для поражения бронированной техники и труднодоступных военных объектов. Дальность стрельбы достигает 25 км.

В декабре прошлого года начальник Конструкторского бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова Семен Погорельский сообщил, что в России разработали модификацию артиллерийского снаряда «Краснополь» для применения с воздушных носителей.

В июне «Ростех» сообщил об успешном применении снарядов «Краснополь» в Донбассе. В корпорации рассказали, что управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения и позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели.

Комплекс «Краснополь» был разработан специалистами КБП имени академика Шипунова. Кроме осколочно-фугасного управляемого снаряда, высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс также оснащен лазерным целеуказателем-дальномером.

Калибр снаряда составляет 152 мм. Этот боекомплект может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».

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