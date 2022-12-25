В России разработали авиационную версию снаряда «Краснополь»

В России разработали модификацию артиллерийского снаряда «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Об этом рассказал в воскресенье, 25 декабря, начальник Конструкторского бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова Семен Погорельский в эфире Первого канала.

«Есть артиллерийские комплексы высокоточные, там целое семейство. Основа — это «Краснополь», есть модификации, которые стреляют из минометов, есть модификации, которые стреляют с воздушных носителей», — сказал он.

Руководитель отделения КБП Игорь Бальзамов рассказал, что разработчики наделили снаряд определенными особенностями, благодаря которым удалось добиться простоты конструкции и надежной работы.

Ранее, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин на совещании по военно-промышленному комплексу (ВПК) отметил важность задачи предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, которая, по его словам, состоит в обеспечении всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Глава государства добавил, что рассчитывает, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме.

До этого, 16 июня, «Ростех» сообщил об успешном применении снарядов «Краснополь» в Донбассе. В корпорации рассказали, что управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения и позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели.

Комплекс «Краснополь» был разработан специалистами КБП имени академика Шипунова. Кроме осколочно-фугасного управляемого снаряда, высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс также оснащен лазерным целеуказателем-дальномером. Калибр снаряда составляет 152 мм. Этот боекомплект может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».