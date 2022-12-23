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Путин назвал главной задачей ОПК обеспечение передовых частей вооружениями

Путин назвал быстрое обеспечение частей вооружением главной задачей предприятий ОПК
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Важнейшая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России состоит в обеспечении всех подразделения и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, на совещании по военно-промышленный комплексу (ВПК).

«Важнейшая, ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки», — заявил президент.

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Российский лидер также отметил важность улучшения характеристик оснащения бойцов с учетом уже полученного опыта.

По его словам, механизм обмена информацией ОПК и подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО), должен быть максимально эффективным.

«Отдельный и крайне важный вопрос — это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для СВО, должен быть постоянным и максимально эффективным. Такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия при борьбе с бандами террористов в Сирии», — отметил президент.

Путин добавил, что рассчитывает, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме.

Ранее, 21 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ поставил задачу повысить боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Он также заявил, что офицеры и сержанты, проявившиеся себя в ходе спецоперации, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, в том числе Академию Генерального штаба.

Кроме того, Путин поручил Минобороны и Генштабу проанализировать опыт и тактики НАТО и включить их в программу подготовки войск и оснащения армии.

До этого, 17 декабря, Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Он заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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