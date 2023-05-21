Видео. Кадры с места ракетного обстрела ВСУ по дому в Новой Каховке

Видео. Кадры с места ракетного обстрела ВСУ по дому в Новой Каховке

2023-05-21 20:28:28

2023-05-21 20:28:28

2023-05-21 20:28:28

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