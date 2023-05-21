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Министерство обороны России: освобождение Артемовска завершено

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Российское министерство обороны 21 мая официально подтвердило освобождение от украинских неонацистов Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими силами. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — отметили в Минобороны.

Накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии россиянами Артемовска. Операция по освобождению города длилась 224 дня.

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Тогда же врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска. Сотрудники «Вагнера» проделали колоссальную работу по освобождению города, отметил он.

Каждый метр территории, по его словам, доставался «дорогой ценой».

Накануне сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, что российские силы полностью зачистили украинский укрепрайон под названием «Гнездо», который находится на западной окраине Артемовска в паре сотен метров до линии боевого соприкосновения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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