Зеленский признал потерю ВСУ Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи с американским лидером Джо Байденом в рамках саммита G7 признал потерю войсками страны Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу, 21 мая, сообщает Reuters.

На вопрос о том, контролируют ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) город, украинский лидер ответил отрицательно.

«Я думаю, что нет. На сегодняшний день Бахмут остается лишь в наших сердцах», — приводит его слова агентство.

Зеленский также назвал потерю Артемовска трагедией.

О том, что город полностью перешел под контроль российских сил, ранее в субботу сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Накануне об этом заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Операция по взятию города длилась 224 дня.

В свою очередь врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил, что инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.

21 мая президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением Артемовска. Все отличившиеся в освобождении города от украинских неонацистов будут представлены к государственным наградам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.