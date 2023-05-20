«Известия» показали работу артиллеристов на авдеевском направлении
Российские артиллеристы продолжают эффективную работу по уничтожению противника на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры с места боевых действий 20 мая показал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.
По словам журналиста, на подходах к российским позициям относительно тихо и даже поют птицы, однако на месте дислокации артиллеристов на приближении к Авдеевке ситуация меняется.
«Очень скоро здесь станет очень громко, как только мы доберемся до позиций нашей артиллерии», — рассказал он.
Гаубица Д-20 находится в лесопосадке под маскировочной сеткой, чтобы ее не обнаружили беспилотники украинских боевиков. Артиллеристы 1-й Славянской бригады всегда бьют точно в цель, отметил журналист.
Командир расчета с позывным Хохол рассказал, что в успешной работе артиллеристам помогает разведка.
«В окопы закидываем снаряды, корректируют нас, работаем четко», — рассказал он.
Военнослужащий уточнил, что первый раз бывает перелет 50–100 м, но разведка корректирует координаты целей. Недавно бойцы взорвали танк и движущуюся бронемашину, добавил он.
Накануне сообщалось, что военнослужащие 87-го отдельного стрелкового полка обнаружили и уничтожили в лесопосадке на авдеевском направлении укрепления Вооруженных сил Украины. После нанесения нескольких точечных ударов уцелевшие украинские боевики покинули свои позиции.
Также в пятницу российская артиллерия на авдеевском направлении уничтожила еще один опорный пункт ВСУ. Рядом находилась огневая точка украинских боевиков. Ее также уничтожили прицельным огнем.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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