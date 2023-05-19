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«Известия» показали кадры уничтожения опорного пункта ВСУ под Авдеевкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российская артиллерия уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. «Известия» 19 мая публикуют видео атаки.

Как сообщил корреспондент «Известий» Родион Северьянов, дроны 87-го отдельного стрелкового полка зафиксировали активное передвижение украинских боевиков около одного из строений.

На соседнем перекрестке находилась огневая точка ВСУ. Ее также уничтожили прицельным огнем.

«Стараемся выжить, чтобы и дальше работать на победу»
В Донбассе развернулась настоящая артиллерийская контрбатарейная дуэль

Ранее, 15 мая, российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении. Тогда же врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских подразделений на авдеевском и марьинском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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