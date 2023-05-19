«Известия» показали кадры уничтожения укреплений ВСУ под Авдеевкой

Военнослужащие 87-го отдельного стрелкового полка обнаружили и уничтожили в лесопосадке на авдеевском направлении укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил корреспондент «Известий» Родион Северьянов 19 мая.

На кадрах запечатлен момент удара по позициям ВСУ. После нанесения нескольких точечных ударов уцелевшие украинские военные покидают свои позиции.

По словам корреспондента, российские военнослужащие ликвидировали огневую точку украинских боевиков за несколько минут.

Ранее в этот день российская артиллерия на авдеевском направлении уничтожила еще один опорный пункт ВСУ. Рядом находилась огневая точка украинских боевиков. Ее также уничтожили прицельным огнем.

15 мая российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении. Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об успехах российских подразделений на авдеевском и марьинском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.