В Израиле заявили о заинтересованности в стабилизации ситуации в Судане

Израиль рассчитывает, что переговоры между противоборствующими сторонами в Судане позволят стабилизировать обстановку в государстве. Об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн в пятницу, 19 мая.

«США и ОАЭ участвуют [в переговорном процессе], и никто не хочет, чтобы Судан снова скатился к тому, чтобы стать базой для терроризма. Это важно для нас. Судан участвовал в двух войнах против Израиля и служил основной базой для контрабанды из Ирана в Газу», — сказал он в интервью The Jerusalem Post.

Агентство Reuters сообщило, что переговоры о прекращении огня возобновятся в Саудовской Аравии в воскресенье.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамдан Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

2 мая МИД Южного Судана сообщил, что аль-Бурхан и Дагло договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Они также согласились назвать своих представителей для переговоров.

Тогда же Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов в беседе с «Известиями» рассказал, что объявленное временное перемирие в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии, однако неясно, какие рычаги давления применит Эр-Рияд для сближения двух сторон.