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Екатеринбуржца Магомеда Курбанова признали самым сильным боксером в мире

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Фото: ТАСС/Octagon.Media/Максим Конанков
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Магомед Курбанов из Екатеринбурга оказался на первой строчке в рейтинге самых сильных боксеров мира. Данные обновились в субботу, 20 мая, на сайте BoxRec.

Как сообщает портал E1.RU в своем Telegram-канале, Курбанов получил титул после того, как выиграл в поединке с французским боксером Мишелем Соро. Бой состоялся в Екатеринбурге еще 6 мая.

По данным Boxrec, Магомед Курбанов за свою спортивную карьеру провел 25 боев и ни разу не проиграл. Из них 13 поединков он закончил нокаутом соперника.

Также в топ-30 входит россиянин Харитон Агрба из Волгодонска. Он на данный момент занимает 24-ю строчку рейтинга.

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Ранее, 16 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира по боксу. Атаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг 14 мая. В финальном поединке он победил представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали чемпионата мира по боксу в весовой категории до 92 кг в тот же день. В финальном бою он одолел итальянского спортсмена Азиза Муийдина. Благодаря своей победе боксер стал уже двукратным чемпионом мира. До этого он выигрывал турнир в 2019 году.

Чемпионат мира по боксу проходил с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте. В соревнованиях приняли участие 538 спортсменов из 107 стран мира. Призовой фонд составил $5,2 млн. Российские спортсмены выступали без ограничений — под флагом и с гимном своего государства.

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