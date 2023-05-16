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Путин поздравил Атаева и Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира по боксу

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира по боксу. Поздравительные телеграммы были опубликованы 16 мая на сайте Кремля.

Глава государства назвал Атаева ярким, талантливым представителем российской школы бокса. Он отметил, что в бою с серьезными соперниками боксер проявил железную волю и отточенную технику.

Обращаясь к Гаджимагомедову, Путин заявил, что его победа подарила минуты искренней радости и гордости всем болельщикам в РФ.

Российский лидер также пожелал спортсменам дальнейших успехов в спорте.

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Атаев стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг 14 мая. В финальном поединке он победил представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

Атаев — двукратный чемпион России. Лучшего результата он добился на чемпионатах мира в четвертьфинале в 2021 году. Спортсмен провел четыре боя на профессиональном ринге и одержал четыре победы, три из которых — нокаутом.

Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали чемпионата мира по боксу в весовой категории до 92 кг в тот же день. В финальном бою он одолел итальянского спортсмена Азиза Муийдина. Благодаря своей победе боксер стал уже двукратным чемпионом мира. До этого он выигрывал турнир в 2019 году.

Гаджимагомедов также является серебряным призером Олимпиады в Токио. Кроме того, он завоевал золото на чемпионате Европы в 2016 году и получил серебряную медаль того же турнира в 2017-м.

Чемпионат мира по боксу проходил с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте. В соревнованиях приняли участие 538 спортсменов из 107 стран мира. Призовой фонд составил $5,2 млн. Российские спортсмены выступали без ограничений — под флагом и с гимном своего государства.

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