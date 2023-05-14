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Российский боксер Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по боксу

«Спорт-Экспресс»: россиянин Атаев победил азербайджанца Домингеса и стал чемпионом мира по боксу
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский боксер Шарабутдин Атаев в воскресенье, 14 мая, стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг, информирует «Спорт-Экспресс». Соревнования проводятся в Ташкенте.

В финальном поединке 23-летний Атаев выиграл поединок у представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

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Шарабутдин Атаев — двукратный чемпион России. Лучшего результата он добился на чемпионатах мира в четвертьфинале в 2021 году. Спортсмен провел четыре боя на профессиональном ринге и одержал четыре победы, три из которых — нокаутом.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений — под флагом и с гимном своего государства. Турнир будет завершен 14 мая, призовой фонд составляет $5,2 млн.

5 октября 2022 года стало известно о допуске Международной федерацией бокса (IBA) к участию в соревнованиях спортсменов из РФ и Белоруссии. IBA подчеркнула, что политика не должна влиять на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия и возможности.

В феврале того же года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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