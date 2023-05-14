Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов 14 мая стал обладателем золотой медали чемпионата мира по боксу в весовой категории до 92 кг. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в финальном поединке соревнований в Ташкенте россиянин был сильнее представителя Италии Азиза Муийдина.

Благодаря своей победе боксер стал уже двукратным чемпионом мира. До этого он выигрывал турнир в 2019 году.

26-летний Гаджимагомедов также является серебряным призером Олимпиады в Токио. Кроме того, он завоевал золото на чемпионате Европы в 2016 году и получил серебряную медаль того же турнира в 2017-м.

Ранее 14 мая российский боксер Шарабутдин Атаев также стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг. В финальном поединке 23-летний Атаев выиграл поединок у представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений — под флагом и с гимном своего государства. Турнир будет завершен 14 мая, призовой фонд составляет $5,2 млн.

5 октября 2022 года стало известно о допуске Международной федерацией бокса (IBA) к участию в соревнованиях спортсменов из РФ и Белоруссии. IBA подчеркнула, что политика не должна влиять на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия и возможности.

В феврале того же года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса.