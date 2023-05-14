Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о победе Эрдогана после первых данных ЦИК
Мир
Зеленский допустил сокращение помощи при неудачном контрнаступлении
Мир
Spectator указал на превосходство РФ в Черном море за счет военно-морских баз в Крыму
Мир
Бербок назвала использование с Кулебой одних наушников знаком тесной дружбы
Общество
Эрмитаж передаст церкви гробницу Александра Невского на 49 лет
Мир
Bloomberg указал на рекордный за 12 лет рост цен на кофе
Мир
Нетаньяху заявил об уничтожении всех лидеров «Исламского джихада» в Газе
Мир
НАТО предложит Киеву немедленную помощь вместо членства в альянсе
Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Спорт
Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу
Мир
Вучич заявил об уходе с поста главы СПП через несколько дней
Спорт
Российский боксер Шарабутдин Атаев стал чемпионом мира по боксу
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на трассе «Дон»

Россиянин Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира по боксу

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов 14 мая стал обладателем золотой медали чемпионата мира по боксу в весовой категории до 92 кг. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в финальном поединке соревнований в Ташкенте россиянин был сильнее представителя Италии Азиза Муийдина.

Благодаря своей победе боксер стал уже двукратным чемпионом мира. До этого он выигрывал турнир в 2019 году.

26-летний Гаджимагомедов также является серебряным призером Олимпиады в Токио. Кроме того, он завоевал золото на чемпионате Европы в 2016 году и получил серебряную медаль того же турнира в 2017-м.

Била первой: женская сборная выступила на ЧМ по боксу под флагом России
Спортсменки из РФ стали третьими в медальном зачете

Ранее 14 мая российский боксер Шарабутдин Атаев также стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 кг. В финальном поединке 23-летний Атаев выиграл поединок у представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира в Ташкенте без ограничений — под флагом и с гимном своего государства. Турнир будет завершен 14 мая, призовой фонд составляет $5,2 млн.

5 октября 2022 года стало известно о допуске Международной федерацией бокса (IBA) к участию в соревнованиях спортсменов из РФ и Белоруссии. IBA подчеркнула, что политика не должна влиять на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия и возможности.

В феврале того же года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023