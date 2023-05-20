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Захарова назвала насмешку Шольца о геноциде в Донбассе самой большой ошибкой

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца состоит в том, что он назвал нелепыми утверждения о геноциде в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Рёперу 19 мая.

«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом», — сказала она.

Захарова отметила, что Шольц войдет в историю как человек, который «посмеялся над горем людей». Кроме того, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать западным странам для возвращения доверия РФ, она указала, что им нужно перестать «раздувать» украинский кризис.

«Сейчас Запад должен хоть каким-то образом доказать свою кредитоспособность во всех смыслах этого слова: и в политическом смысле слова, и в правовом. Сейчас главная их задача — хоть как-то реабилитироваться перед мировым сообществом за то вранье и те подлоги, которые они совершали в новейшей истории, в том числе в контексте Украины», — подчеркнула она.

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19 февраля 2022 года в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер заявил, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию на тему понятия «геноцид». Он назвал нелепой позицию российского лидера о том, что происходящее в Донбассе является геноцидом.

В прошлом году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по оценке преступлений Киева в Донбассе. По его словам, не стоит медлить с решением этого вопроса, поскольку страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

1 мая американский журналист Клейтон Моррис назвал действия киевского режима на территории Донбасса терроризмом и геноцидом. Моррис выразил мнение, что лишь «необразованный человек» не свяжет происходящие в настоящее время события и обстрелы по мирным жителям Донбасса, начавшиеся в 2014 году.

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