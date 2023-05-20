На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и других областях страны

Воздушная тревога была объявлена в ночь на субботу, 20 мая, в Киеве и других регионах Украины. Об этом сообщает украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.

Также сирены звучат в Киевской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

18 мая предупреждение о воздушной тревоге объявили в четырех областях Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого украинские СМИ сообщали, что в ночь на 17 мая во время действия воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы. После этого там было зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

В Министерстве обороны РФ информацию о повреждениях объектов инфраструктуры не комментировали.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.