Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Предупреждение о воздушной тревоге объявили днем в четверг, 18 мая, в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан страны.

Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на 17 мая во время действия воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы. После этого там было зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

Вечером того же дня сообщалось о взрывах в Одессе. Отмечалось, что там был поврежден объект промышленности. Тогда же воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Харьковской и на подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области.

В Министерстве обороны РФ информацию о повреждениях объектов инфраструктуры не комментировали.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.