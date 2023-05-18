Власти Одессы сообщили о взрыве на объекте промышленности

В Одессе на юге Украины был поврежден объект промышленности. Об этом 18 мая сообщает советник главы областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

«Есть попадание в промышленную инфраструктуру», — написал он.

Сообщение главы администрации подкрепляется двумя фотографиями, на которых здание, похожее на ангар. Его стены повреждены. Какой именно объект располагается в этом здании, не уточняется.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Вечером 17 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. В этот же день воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Харьковской и подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что за сутки на Украине было повреждено 175 объектов инфраструктуры.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.