В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Хмельницкой области Украины зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале военной администрации региона.

«Информация о повреждениях устанавливается», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ночь на 17 мая во время действия воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Также вечером того же дня украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. В этот же день воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Харьковской и подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.