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Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии

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Фото: МЧС ЛНР
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Все восемь человек, которые пострадали при взрыве в центре Луганска при покушении на врио министра МВД ЛНР Игоря Корнета, сейчас находятся в лечебных учреждениях, состояние четверых до сих пор оценивается как тяжелое. Об этом 19 мая рассказала министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале правительства ЛНР.

«Мы оказываем им медицинскую помощь. Пациента 17 лет перевели в детскую республиканскую клиническую больницу», — уточнила она.

Врио главы МВД республики доставили в Москву на лечение. Корнет получил ранение, его вводили в искусственную кому. Позже ему провели операцию, он находится в сознании.

Как добавила министр, врачи ЛНР каждый день получают консультации специалистов медучреждений федерального уровня.

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Инцидент произошел днем 15 мая. В салоне красоты «Барбершоп» на улице Демехина взорвалась граната.

17 мая врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о стабильно тяжелом состоянии пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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