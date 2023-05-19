Олейник заявил о планах не доводить до решения судей в бою с Томпсоном

Российский боец Алексей Олейник заявил о планах не доводить бой с британцем Оли Томпсоном до решения судей. Их поединок состоится 26 мая в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Постараемся, чтобы бой был недолгим и изнурительным. Постараемся не доводить до решения судей», — поделился ожиданиями от встречи Олейник.

Сейчас он выходит на финишную прямую своей подготовки к противостоянию с Томпсоном. К этому моменту на счету Олейника 76 боев и 60 побед.

При этом Олейник сообщил о планах задушить британца. Сильной стороной российского бойца является работа в стойке. При этом российский боец — единственный, кто проводит захват Иезекиля: прием, во время которого соперник не может ни двигаться, ни дышать.

На счету бойца UFS Оли Томпсона около 40 боев, в половине из которых он одержал победу. Он считается одним из самых сильных людей Великобритании. «Было всего два места, куда я хотел поехать. Это Россия и Южная Америка. У вас очень много сильных тяжеловесов. Моя цель — не просто побить Олейника, а сделать это красиво, чтобы сразиться и с другими российскими бойцами. Я произведу на вас впечатление», — пообещал Оли Томпсон.

Ранее Томпсон перед боем с Олейником заявил, что его физическая форма лучше, чем многие думают. Он отметил, что на подготовку к возвращению на ринг у него не ушло много времени. Томпсон также назвал своего российского соперника крутым парнем.

Боец из Великобритании также показывал «Известиям» тренировку перед боем.

Олейник 13 мая рассказал «Известиям» о своих планах завершить предстоящий бой с Томпсоном досрочно. Российский спортсмен указал на готовность плана боя на 75%.

Главным противостоянием вечера станет поединок бойца ММА Александра Емельяненко и бойца поп-ММА Евгения Ершова. Они впервые встретились перед боем в пабе, где посоревновались в поедании закусок с острым перцем. При этом даже визуально, когда тяжеловесы сидят рядом, видно, что Ершов уступает в массе Емельяненко.

«15 кг разница. Естественно, я это понимаю прекрасно. У человека преимущество. И в опыте преимущество. Но я всё равно выхожу, в себе уверен. Я буду показывать. А залетит — не залетит, посмотрим на месте», — заявляет Ершов .

При этом Емельяненко проиграл свой предыдущий бой блогеру Святославу Коваленко, который состоялся в декабре прошлого года.

Еще одним боем в этот день станет бой Ивана Емельяненко, он сразится с чемпионом мира и Европы по дзюдо Алексеем Леденевым.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.