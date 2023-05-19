Видели ночью: DJ-сет в Третьяковке, сказки от Деревянко и век Шагала

Ночь нежна и полна искусства — такое случается ежегодно по всей России вот уже 11 лет. В далеком 2002-м эта лихорадка охватила Красноярский музейный центр, а спустя несколько лет скромная идея переросла в общероссийскую акцию . В этом году «Ночь музеев» выпадает на 20-21 мая, в ней принимают участие как государственные, так и частные институции. Их оказалось так много, что не смогли сосчитать даже в Минкультуры. Путеводитель по программе столичных арт-площадок-2023 — в материале «Известий».

«Сомнения» в помощь

Как и в прошлом году, побыть гостем «Ночи музеев» можно будет онлайн — на сайте акции пройдут трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов. Ежегодно гвоздем программы каждого учреждения становятся экспозиции. В этом мае ряд музеев порадует ценителей искусства яркими выставками-бестселлерами и многообразием творческих проектов на любой вкус и цвет: узнать об истории бухарских евреев и взаимоотношениях науки и искусства можно на выставках в Еврейском музее, а ГМИИ им. Пушкина приглашает всех желающих на постоянную экспозицию.

В Третьяковской галерее все выставки в «Ночь музеев» будут бесплатными, кроме «Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII-XXI веков из фондов Третьяковской галереи». А еще акция — шанс сделать шаг навстречу современному искусству, в этом ценителям помогут столичные арт-площадки «Фабрика» и Cube.Moscow. В числе художников, творчество которых можно будет оценить в трех локациях: Настя Миро, Нюся Красовицкая, Владимир Савостин, Оля Махно, Илья Качаев, Лена Марру, Виктор Умнов.

Фото: Cube.Moscow

— Для «Ночи музеев» художники биеннале «Я буду рядом», которая проходит у нас с 7 по 21 мая, подготовили для посетителей спектакль «Сомнения», — рассказали «Известиям» в центре «Фабрика». — Он позволит всем желающим, а в особенности людям, которые мало знакомы с современным искусством, попасть на эту неизведанную территорию . Сюжет строится вокруг посетителя выставки, который пытается понять, как создаются объекты и что они собой символизируют. Художники-участники биеннале попытаются ответить на вопросы зрителя, объяснить ему, что такое современное искусство на примере своих работ.

Мемы и искусство

В этом году тема акции — «История и истории», поэтому немудрено, что афиша пестрит различными просветительскими мероприятиями — начиная лекциями и заканчивая экскурсиями. Интересно, что добрая часть программы в столичных учреждениях — о восточной культуре.

Музей Востока выделит несколько часов на экскурсии и лекции об искусстве Японии и Африки. Еще немного ликбеза об африканском искусстве предлагает ГМИИ им. Пушкина на лекции «Вслед за скарабеем: египетские символы и мода» , а лекцию о восточной музыке можно будет послушать в Еврейском музее.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Третьяковская галерея, напротив, возвращает к российскому творчеству: здесь можно послушать лекцию о развитии архитектурной графики и посетить аудио-прогулку по музею живописца Павла Корина и району Хамовников.

Есть и темы на злобу дня: например, Пушкинский приглашает молодежь и заинтересованных в современных интернет-тенденциях взрослых послушать лекцию «Meme-nto: где сходятся мемы и искусство». Многие музеи предлагают экскурсии — в Еврейском музее нельзя пропустить «Век Шагала» и «Война и мир Эль Лисицкого: возрождение нового искусства». Для тех, кому ближе родное искусство, лекторий Музеев Московского Кремля покажет документальный фильм «Византийское наследство русской царицы», посвященный Софье Палеолог, жене великого князя Ивана III.

Если такого погружения в прошлое России окажется недостаточно, то в соседнем Историческом музее можно послушать лекцию о казачестве и посетить VR-экскурсию по выставке исчезнувших картин — произведений, утраченных в пожарах , политических репрессиях или массовых грабежах.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

— Музей подготовил специальную программу экскурсий для посетителей с инвалидностью. Для гостей с ограничениями по зрению будет организована экскурсия «Московская Русь XVI-XVII веков», а для людей с нарушениями слуха пройдет экскурсия на жестовом языке «Ода стеклу: от истоков до модерна», — рассказали в Историческом.

И не сосчитаешь

«Ночь музеев» не только про созерцание прекрасного или вдумчивое познание — эта акция еще и про интеллектуальное веселье и развлечения, приятные уху, глазу и телу. Для любителей классической музыки концерты подготовили Третьяковская галерея, Музей-заповедник «Остафьево» и галерея искусств Зураба Церетели. Литературная классика тоже планируется: актер Павел Деревянко прочтет в Еврейском музее произведение Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

Центр искусств «МАРС» покажет хореографический перформанс о любви и ее имитации в современном обществе. Арт-площадка «Фабрика» подготовила видео-арт из Марокко, Египта, Индии, Мексики и ЮАР. Путь к активному досугу в эту ночь лежит через Новую Третьяковку — во внутреннем дворике музея обещают провести DJ-сет, а в пространстве выставки «Увидеть неизвестное» пройдет квест, полный загадок и ребусов в тему экспозиции. А вечер в Третьяковке можно будет завершить просмотром кино — здесь покажут студенческие и дебютные фильмы о творчестве Малевича, скульптуре, поиске любви в искусстве.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

— В этом году в конкурс юбилейного 30-го Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» был включен 131 фильм, половина из которых была показана в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Спустя месяц фестиваль возвращается с призёрами и фаворитами в специально собранной для «Ночи музеев» кинопрограммой , которая сфокусирована на художниках, творцах, либо отдельных произведениях, побуждающих человека к исследованиям и поиску, — рассказали в Третьяковке.