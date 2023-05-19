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Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

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Мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии 19 мая.

«Украинцы больше всего хотят мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — приводятся слова фон дер Ляйен в документе ЕК второй сессии саммита.

Также глава Еврокомиссии призвала поддержать «план мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, она добавила, что следующий пакет антироссийских санкций будет нацелен на пресечение путей обхода уже действующих ограничений.

Однако отмечается, что европейские страны понесут наиболее существенные потери. Как подчеркнул аналитик TeleTrade Алексей Федоров, меры Евросоюза против России с начала конфликта на Украине привели к сокращению экспорта на 44%, и импорта — на 50%.

19 мая в Хиросиме открылся трехдневный саммит «Большой семерки», на котором лидеры развитых стран мира намерены обсудить Россию и Китай. Так, главными заявленными задачами G7 в отношении Москвы станут поиск путей противодействия обходу третьими странами антироссийских санкций и выработка новых рестрикций против РФ в энергетическом секторе и оборонно-промышленном комплексе.

В этот же день фон дер Ляйен предложила согласовать финансовую поддержку Украины после 2023 года. Она считает, что страны G7 должны продолжать оказывать Киеву экономическую и финансовую поддержку.

«Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию»
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Что касаемо России, по информации, опубликованной 19 мая Reuters, лидеры «Группы семи» договорились вводить дополнительные санкции и ограничительные меры, чтобы повысить издержки РФ и тех стран, которые ее поддерживают. Кроме того, они намерены еще теснее сплотиться на фоне возрастающего влияния Китая в мире.

Еще в марте президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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