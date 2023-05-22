Игра продолжается

Обозначенный российской стороной сценарий сохранения так называемой зерновой сделки (или Черноморской морской инициативы) расставил все точки над i. После того, как Москва сформулировала пять базовых требований — переподключение Россельхозбанка к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса; разморозка активов российских компаний — а также выдвинула предельный срок их выполнения, нашим оппонентам был послан недвусмысленный сигнал. После 17 июля в случае невыполнения этих условий сделка окончательно канет в Лету.

У сторонних наблюдателей может возникнуть вопрос: стоило ли идти на компромисс на фоне вопиющего нежелания Украины и ее покровителей выполнять ту часть сделки, что затрагивает интересы России? Не лучше ли было демонстративно выйти из нее уже сейчас, показав западным партнерам свою решимость и принципиальность? Однако в большой дипломатической игре такие эмоциональные и незамысловатые ходы не приносят должных дивидендов. Ключевая особенность российской внешнеполитической линии заключается не в том, чтобы рубить с плеча в состоянии аффекта, а в учете всех, в том числе даже не самых очевидных факторов, способных укрепить наши международные позиции.

Не стоит забывать о том, что Черноморская инициатива — важнейшая составляющая усилий Москвы в области «мягкой силы» на крайне значимом по нынешним временам южном направлении. Да, Киев и Запад делают всё возможное, чтобы выхолостить содержание этого соглашения, перенаправляя большинство грузов не в нуждающиеся страны, а в сытые европейские государства. Но в Африке и на Ближнем Востоке прекрасно видят и это лицемерие, и выгодно выделяющуюся на его фоне позицию России, в ущерб себе, отталкиваясь от гуманитарных соображений, предпринимающую максимум усилий для функционирования жизненно важных для миллионов голодающих транспортных коридоров.

Благодарность друзей из бывших государств «третьего мира» мы обязательно ощутим в долгосрочной перспективе — собственно, уже сейчас они активно сопротивляются западным попыткам втянуть «глобальный Юг» в санкционную войну против нашей страны. Провал курса на изоляцию России — во многом, следствие нашей конструктивной позиции в области продовольственной безопасности.

Немаловажен и турецкий фактор. Выход из сделки был бы равносилен вмешательству в избирательную кампанию в этой стране, заходящую на финальный круг. А ведь одним из новых приемов проваливших первый тур противников Реджепа Тайипа Эрдогана (явно согласованным в ходе широко освещавшихся контактов с Кемалем Кылычдароглу американскими дипломатами) стали попытки обвинить Москву в неких, разумеется, выдуманных попытках влиять на турецкую внутреннюю политику.

Подыгрывать им и втягиваться в местные дрязги мы явно не заинтересованы — и потому продолжение проводившегося и ранее курса в двусторонних отношениях в подобных условиях стало единственно возможным вариантом. При этом необходимо всё же дождаться итогов второго тура турецких выборов. К середине июля станет окончательно ясно, сохранилась ли последовательность в позиции Анкары по украинскому кризису, и данный аспект, даже при выполнении всех поставленных Россией условий, будет приниматься во внимание Кремлем при принятии финального решения по судьбе многострадальной инициативы.

Зерновая сделка изначально задумывалась как временная мера. Однако ее срок годности еще не истек. Это соглашение может послужить и нашим внешнеполитическим интересам, и развитию российского сельского хозяйства. Выйти из него мы при необходимости всегда успеем. Но соответствующее решение будет взвешенным, сбалансированным, опирающимся на совокупность выгодных Москве результатов, а не станет результатом западных попыток спровоцировать РФ на резкий и необдуманный шаг. Инициатива в наших руках, и теперь остается лишь верно распорядиться ею для того, чтобы выжать из Черноморской инициативы максимальную выгоду.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора