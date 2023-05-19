В России начнут выпускать сладости по стандартам халяль

Ряд крупных российских кондитерских фабрик, входящих в холдинг «Объединенные кондитеры», планируют сертифицировать свою продукцию на соответствие стандартам халяль в подведомственном Роскачеству органе по сертификации. Копия письма руководителю Роскачества Максиму Протасову за подписью управляющего директора холдинга «Объединенные кондитеры» Алексея Орлова есть в распоряжении «Известий».

Так, холдинг «Объединенные кондитеры» планирует провести сертификацию Сормовской, Воронежской, Тамбовской кондитерских фабрик, предприятия «Рот-Фронт» и концерна «Бабаевский» в подведомственном Роскачеству органе по сертификации «Роскачество-Халяль», прошедшем аккредитацию в Росаккредитации. В предварительный перечень для сертификации войдут вафли, вафельные торты, конфеты «Коровка», «Рот-Фронт» и «Наслаждение», а также темный и молочный шоколад «Бабаевский».

По словам Орлова, таким образом производители кондитерских изделий увеличивают число покупателей из разных конфессий и расширяют рынки сбыта.

Также Роскачество планирует выделять кондитерские изделия со знаком «Роскачество-Халяль» в онлайн- и офлайн-ритейле.

24 января Роскачество рассказало «Известиям», что в России впервые вводятся национальные стандарты халяль. ГОСТы разработаны проектным техническим комитетом по стандартизации № 704 «Продукция и услуги халяль», в состав которого входит Роскачество.

Как сообщалось 10 ноября прошлого года, ранее с целью формирования эффективной и надежной инфраструктуры рынка халяльной продукции в России на правительственном уровне было принято решение о создании на базе Роскачества национального Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг. Деятельность центра включает в себя стандартизацию, сертификацию, мониторинг качества продукции, а также продвижение сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.

Как отмечалось, РФ поставляет в третьи страны халяльное мясо и птицу, колбасные изделия, деликатесы. В 2021 году объем вывезенной продукции в денежном выражении составил $180 млн. Основные импортеры — Саудовская Аравия и ОАЭ.