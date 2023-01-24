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В России утвердили первые национальные стандарты халяль

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В России впервые вводятся национальные стандарты халяль. ГОСТы разработаны проектным техническим комитетом по стандартизации № 704 «Продукция и услуги халяль», в состав которого входит Роскачество. Об этом «Известиям» рассказали в организации 24 января.

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Новые стандарты утверждены приказами Росстандарта от 30 декабря 2022 года. Речь о ГОСТ Р 70401-2022 «Процессы производства пищевой продукции халяль. Общие требования к пищевой продукции халяль» и ГОСТ Р 70405-2022 «Продукция и услуги халяль. Общие термины и определения».

Документы вводятся в действие с 1 марта и 1 июня 2023 года соответственно, отметили в Роскачестве.

«Необходимость разработки и внедрения национальных стандартов халяль обусловлена существенным ростом объемов производства и экспорта российской халяльной продукции. Утверждение первых стандартов халяль говорит о том, что в России создается национальная система стандартизации в области халяль, целью которой является повышение качества халяльной продукции и услуг, развитие добросовестной конкурентоспособности продукции халяль российского производства и устранение технических барьеров в торговле», — отметил зампредседателя ПТК 704 «Продукция и услуги халяль», руководитель национального Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг при Роскачестве Марат Низамов.

При разработке первых нацстандартов халяль учитывались требования международных стандартов, что в перспективе будет содействовать интеграции России в международные системы стандартизации халяль в качестве равноправного партнера и создаст благоприятные условия входа российских производителей в глобальный халяльный рынок, отметили в Роскачестве.

Как сообщалось 10 ноября прошлого года, ранее с целью формирования эффективной и надежной инфраструктуры рынка халяльной продукции в России на правительственном уровне было принято решение о создании на базе Роскачества национального Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг. Деятельность центра включает в себя стандартизацию, сертификацию, мониторинг качества продукции, а также продвижение сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.

Как отмечалось, РФ поставляет в третьи страны халяльное мясо и птицу, колбасные изделия, деликатесы. В 2021 году объем вывезенной продукции в денежном выражении составил $180 млн. Основные импортеры — Саудовская Аравия и ОАЭ.

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