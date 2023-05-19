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Оппозиция в Польше намерена вынести вотум недоверия главе минобороны

Оппозиционная партия Польши намерена вынести вотум недоверия главе минобороны Блащаку
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Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Leszek Szymański
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Крупнейшее в Польше оппозиционное политическое объединение «Гражданская коалиция» (ГК) готовится потребовать отставки министра национальной обороны Мариуша Блащака. Как сообщил 19 мая генеральный секретарь ГК Марчин Кервиньский, представители партии готовы вынести данный вопрос на голосование в сейме.

«Запрос о вотуме недоверия ему уже готовится. Министр обороны должен уйти в отставку», — цитирует его телекомпания Polsat.

Как отметил Кервиньский, ГК рассчитывает и на поддержку со стороны других партий по этому вопросу.

Накануне отставки министра нацобороны потребовал и глава парламентской фракции «Левые» Кшиштоф Галковский. Он отметил, что «командующий армией, который конфликтует со своими генералами и доносит на них, не может дальше занимать пост министра».

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Причиной отставки главы минобороны называется инцидент, о котором польские власти сообщили в конце апреля. Тогда местные специалисты заявили, что обнаружили обломки «неопознанного воздушного объекта» в окрестностях населенного пункта Замость в 15 км от города Быдгощ. 11 мая стало известно, что польские военные засекли объект еще в декабре своем национальном воздушном пространстве, но не сообщали об этом, так как не смогли его перехватить.

По данным радиостанции RMF FM, данный объект являлся ракетой «воздух — земля», на котором были надписи на русском языке. Журналисты предположили, что она, возможно, просто была запущенной польскими военными мишенью во время учений. Однако позже у СМИ появились результаты экспертизы, в которой указано, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 производства России.

Однако Блащак заявил, что ракета, которая в декабре 2022 года упала на территории Польши, могла прилететь с территории Украины.

До этого, в середине ноября прошлого года, в Польше падала украинская ракета С-300. Тогда погибли два человека. При этом украинская сторона изначально настаивала, что ракета якобы принадлежит России. Однако снимки с места происшествия подтвердили, что это снаряд от С-300. Данные комплексы стоят на вооружении ПВО Украины. Как отмечали эксперты, из-за технического состояния ракеты иногда могут сбиваться с курса.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

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