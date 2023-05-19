Проектировавший ракету Н-1 ученый Синявский умер на 89-м году жизни
Советский и российский ученый Виктор Синявский, занимавшийся проектом советской сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1, умер на 89-м году жизни. Об этом 19 мая сообщили в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», которая входит в состав «Роскосмоса».
«Виктор Васильевич скончался 17 мая», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей корпорации.
Синявский работал в РКК «Энергия», а также являлся заместителем главного редактора журнала «Космическая техника и технологии», который выпускает корпорация.
Ученый написал более 300 научных работ. На его счету 150 изобретений.