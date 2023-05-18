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Небензя заявил о праве России на все меры для нейтрализации угроз безопасности страны

Небензя: Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угроз с Украины
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Фото: TASS/EPA/ JUSTIN LANE
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Россия оставляет за собой право на все необходимые меры для нейтрализации угроз безопасности страны. Цели и задачи спецоперации по защите Донбасса будут выполнены, о чем в четверг, 18 мая, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, Запад понимал, кого он привел к власти по итогам государственного переворота на Украине в 2014 году и кого он тщательно взращивал для создания «анти-России».

«Человеконенавистническая суть нынешнего киевского режима <...> проявилась в развязанной им многолетней войне против русскоязычного населения Донбасса. Страны же Запада не только не препятствовали этому, но и, как признаются сами их лидеры, откровенно саботировали выполнение Минских договоренностей, чтобы продолжать использовать киевские власти в собственных интересах», — приводятся заявление Небензи на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву в Telegram-канале представительства.

И сейчас, несмотря на беспрецедентный уровень вовлеченность в украинский конфликт, Запад продолжает следовать своим целям, подчеркнул Небензя.

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В этот же день Небензя заявил о том, что Запад становится соучастником военных преступлений Украины. По его словам, возрастающий поток отправляемого на Украину оружия говорит о том, что страны НАТО настроены на эскалацию.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что недружественные действия Запада в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа. Таким образом он прокомментировал ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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