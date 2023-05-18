Небензя назвал Запад соучастником военных преступлений Украины

Запад становится соучастником военных преступлений Украины. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в четверг, 18 мая.

«Поставки всё более мощных систем вооружений в совокупности с продолжающейся передачей Киеву данных для нанесения ударов и обучением солдат ВСУ на своей территории делают эти государства не только участниками вооруженного конфликта с Россией согласно Гаагским конвенциям 1907 г. о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, но и соучастниками военных преступлений ВСУ и нацбатов», — приводит слова Небензи пресс-служба постпредства.

По его словам, возрастающий поток отправляемого на Украину оружия говорит о том, что страны НАТО настроены на эскалацию. Он указал, что ни в каком мирном урегулировании конфликта западные страны не заинтересованы.

Ранее этим же днем генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. Столтенберг сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

Financial Times сообщила также, что союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева скоро достигнет предела. Чиновники всё больше обеспокоены тем, какой будет поток помощи в следующем году по мере того, как США вступают в президентскую кампанию, вызывающую разногласия.

До этого, 17 мая, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил добавить еще €3,5 млрд в фонд финансирования военной помощи Украине. Он обратился к правительствам ЕС с просьбой выделить больше денежных средств для Европейского фонда мира, который уже выделил около €4,6 млрд на военную помощь Киеву.

15 мая стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира, который должен был быть направлен на следующей неделе. Этот транш должен стать восьмым по счету.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.